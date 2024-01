Conheça a nova coleção da Swatch e liberte o seu dragão interior

A Swatch acredita que cada um tem o seu dragão interior, o que motivou a marca a desenvolver uma coleção especial que pretende simbolizar o poder, a força e a boa sorte em cinco modelos únicos.

Com cores vibrantes e apontamentos néon, os modelos, inspirados nos candeeiros e sinalização de rua das cidades asiáticas, pretendem captar a essência daqueles que nascem sob o signo do Dragão e que se caracterizam pelo seu carisma, inteligência e confiança.

Dragon In Cloud

Modelo arrojado com materiais de origem biológica na caixa e no vidro. A bracelete é branca semitransparente com impressões multicoloridas, presilhas brancas e prateadas, e fivela de alumínio. Os ponteiros são dourados e brilham no escuro. O esquema de cores pretende simbolizar a pureza e a virtuosidade, numa peça exclusiva de tamanho robusto.

Swatch, modelo Dragon in Cloud. PVP: 125 euros. créditos: Divulgação

Dragon In Wind Pay!

Modelo que representa o estilo clássico. Pretende ser suficientemente fino para caber debaixo de uma manga, mas grande o suficiente para chamar a atenção. A caixa e a bracelete pretas permitem que as cores quentes do dragão sobressaiam. O vidro e a caixa são feitos de materiais de origem biológica e a funcionalidade SwatchPAY! permite que os pagamentos sejam feitos de forma segura.

Swatch, modelo Dragon In Wind Pay!. PVP: 105 euros. créditos: Divulgação

Dragon In Motion

Modelo com um vermelho vibrante que pretende simbolizar a prosperidade e boa sorte. O tom quente contrasta com a cor dourada da caixa, coroa e botões dos cronógrafos. Os ponteiros são dourados e brilham no escuro. A bracelete é ajustável em PVD dourado escovado com fivela em forma de borboleta.

Swatch, modelo Dragon In Motion. PVP: 210 euros. Exclusivo online. créditos: Divulgação

Dragon In Waves

A caixa de 34mm, em tom azul escuro, pretende complementar um pulso mais pequeno, sem comprometer o estilo. Os brilhantes gráficos azuis, vermelhos e verdes formam um dragão com uma bola dourada na sua garra. O vidro e a caixa são feitos com material de origem biológica e o esquema de cores pretende representar a paz e a harmonia.

Swatch, modelo Dragon In Waves. PVP: 85 euros. créditos: Divulgação

Dragon In Gold

O modelo em tons dourados pretende simbolizar a prosperidade, a sabedoria e os novos começos. O vermelho e o verde são símbolos de boa sorte e formam uma impressão do dragão mais subtil em todo o relógio, completado com ponteiros vermelhos luminosos que brilham no escuro.

Swatch, modelo Dragon In Gold. PVP: 190 euros. créditos: Divulgação

As celebrações do Ano do Dragão começam a 10 de fevereiro e a coleção completa já está disponível nas lojas Swatch, em todo o mundo, e em swatch.com.