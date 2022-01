A roupa de desporto novinha em folha oferece a motivação perfeita para iniciar a rotina de fitness de ano novo. E é a desculpa ideal para se manter confortável durante os meses de frio.

A Primark apresenta uma coleção com cores inspiradas na natureza o que torna esta roupa desportiva tonal ideal para vestir dentro e fora do ginásio. Cinzentos suaves, rosas escuros e tons caqui de terra fazem desta coleção um sonho de misturas e combinações para poder criar facilmente o seu conjunto.

Por outro lado, a Decathlon iniciou o ano com o lançamento de uma nova coleção feminina de fitness Plus Size. Desde a escolha de materiais respiráveis até aos tamanhos adaptados a cada formato de corpo, a marca criou novos produtos plus size, do 3XL ao 5XL, assegurando a máxima liberdade de movimentos e um ajuste confortável, durante o treino, a todas as mulheres. Esta coleção apresenta-se em sete cores e nove padrões.

Entre na galeria para conhecer as propostas de ambas as marcas: