A Guess Watches apresenta dois modelos analógicos para homens e mulheres. Apesar de distintos, os relógios combinam num ponto: com toda a classe e elegância características da marca, são peças para quem valoriza o relógio como um acessório essencial em qualquer look.

Para as mulheres, o destaque vai para o modelo dourado da coleção Moonlight. Um relógio brilhante em todos os sentidos, com a aplicação de cristais no mostrador, no bisel e também nas asas da bracelete, a tornarem este relógio uma jóia, ideal para quem quer brilhar por onde quer que passe.

Os detalhes deste relógio de 36 mm com movimento multifunções impressionam pela conjugação de requinte, luxo e praticalidade.

créditos: Guess Watches

Para eles

Num tom azul-marinho na bracelete em silicone flexível e também no fundo do mostrador, o modelo masculino Phoenix possui caixa de 43 mm em rose gold com acabamento escovado e apontamentos no mesmo tom no mostrador.

créditos: Guess Watches

O formato abaulado da caixa em conjunto com detalhes como os parafusos e os submostradores recortados dá um estilo mais masculino ao modelo e aumenta o conforto no pulso deste multifunções.