A marca italiana de slow fashion Moi Mimi apresenta na sua coleção primavera/verão 2022 diversas opções de fatos, transformando um look tipicamente associado ao homem, numa linha com peças em tons e padrões reminiscentes da estação primaveril.

Com este recente lançamento, a Moi Mimi pretende dar uma lufada de ar fresco ao guarda roupa. Uma linha perfeita para todas as mulheres que não conhecem limites e que tomam as rédeas da sua própria vida.

A coleção apresenta um variado leque de seleções - desde os blazers ousados que irradiam elegância, a conjuntos com padrões florais - desta forma, as escolhas irão agradar a todas as personalidades.

A Moi Mimi abraça, como sempre, a feminidade nas suas peças - incorporando cortes arrojados e materiais subtis nas suas ofertas.