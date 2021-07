Dentro da mais recente coleção da Eugénio Campos Jewels – Joias do Mar – destacam-se os tesouros e as preciosidades características do fundo dos oceanos. Dela fazem parte as novas joias inspiradas nas míticas medalhas da antiguidade.

Como tradicionalmente acontece, as medalhas da Eugénio Campos Jewels surgem em colares, como pendentes imponentes, mas a marca não fica por aqui e leva este formato simbólico para os brincos, anéis e pulseiras.

Com diferentes formatos, e algumas delas com pequenas zircónicas que dão ainda mais charme à joia, as medalhadas da Eugénio Campos Jewels são únicas e refletem o cariz romântico e elegante sempre presente no ADN da marca.

