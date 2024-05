Se é fã de moda e tem viagem marcada para França nos meses que se avizinham, a Christian Dior inaugurou uma exposição que promete surpreender até mesmo os admiradores mais atentos da maison de luxo.

"Christian Dior, Couturier Visionnaire" é o nome da exposição que poderá visitar no Museu Christian Dior, localizado em Granville. Apesar de ficar a quase três horas do centro de Paris, esta mostra reúne um conjunto de objetos que lhe permitem mergulhar a fundo no mundo Dior e do seu fundador.

"Esta viagem percorre os lugares que o marcaram, desde Granville - onde desenvolveu o seu amor pela arte e pela decoração - até à Cidade da Luz - onde escolheu, naturalmente, fundar a sua Maison – e, posteriormente, a destinos maravilhosos no mundo inteiro, fontes de inspiração infinita", pode ler-se no comunicado enviado pela marca.

Na exposição sucessora de "Christian Dior, Le Génie d'un Créateur", os visitantes poderão descobrir um conjunto de peças inéditas, onde se incluem arquivos, esboços, fotografias e, claro, muitas das suas criações de moda.

"Christian Dior, Couturier Visionnaire" vai estar patente entre 6 de abril e 3 de novembro no Museu Christian Dior em Granville sendo que o preço dos bilhetes se fixa entre os 7 e os 10 euros.

Até 30 de setembro, poderá ser visitada diariamente entre as 10h00 e as 18h30, sendo que a partir dessa data o horário sofrerá alterações (10h00/12h30 e 14h00/17h30).

Para fazer a sua reserva e obter mais informações, clique aqui.