A Itália é um país onde se podem encontrar alguns dos melhores artesão do mundo, e por isso mesmo o local perfeito para criar um par de ténis Courser. Os primeiros ténis indestrutíveis do mundo ("mas suaves que nem manteiga", de acordo com os seus criadores) são fabricados com um couro que é mais forte do que o aço.

Cada par é feito 100% à mão em Itália, onde a dedicação à qualidade e precisão são exemplares. A marca usa um couro nobuk que serve como material exterior e 15 vezes mais forte que o aço, que é trabalhado para lhe dar uma aparência e superfície distintas. Depois, é protegido com um tecido ultra-forte.

É usada a construção Sacchetto, uma técnica única de fabrico de calçado que cria um "ajuste incomparável, flexível, leve e ultradaptativo". Mas por ser cara, não é frequentemente usada neste tipo de calçado.

A coleção inclui um par de ténis para homem e mulher, e custam 825 dólares (cerca de 681 euros).

Foi a partir de uma conversa entre marido e mulher que surgiu a ideia de criar uns ténis com estas características. Michael Petry e Laurie Spiro são o casal por detrás dos Courser. O objetivo era o de criar uns ténis que combinassem luxo com performance.

"Estes são os ténis perfeitos para quem procura um calçado chique, que possa ser usado no dia a dia. Do ginásio a jantar fora, os Coursers vão superar as expetativas", disse o casal à plataforma Departures.com.