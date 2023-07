Mulher, mãe, empreendedora, sempre com ideias novas e pronta a criar: é desta forma que Carmo Mesquita, fundadora do Carmo Restaurant, se define. E foi este espírito irrequieto e determinado que não a deixou baixar os braços e a criar o projeto digital Carmo – Organic & Gluten Free, quando, em plena pandemia, se viu obrigada a fechar a Tartine e a colocar on hold toda a sua equipa.

Passar do digital para o físico foi um processo natural e que para Carmo fez todo o sentido: primeiro sentiu falta da existência de um restaurante que se adaptasse a toda a família, onde as mães pudessem comer uma salada, os pais um hambúrguer e os filhos umas deliciosas panquecas de chocolate; segundo, o projeto digital de Carmo tinha crescido tanto que rapidamente a cozinha de casa se tinha tornado pequena para tantas encomendas. Nasceu assim o Carmo Restaurant, em Cascais, que mantém as bases do projeto digital “’especializei-me’ neste tipo de cozinha depois de ter filhos e de me ter apercebido que toda a alimentação tem influência na nossa saúde. O Carmo Restaurant é uma extensão desta minha crença e da cozinha de minha casa: aqui, apostamos em produtos da época, os ovos são biológicos, o frango é sempre do campo e os hambúrgueres são comprados num talho local. Prezamos muito a qualidade da matéria-prima, pois só assim conseguimos ter pratos tão saborosos e diferenciadores”, defende.

Da carta podem destacar-se os Ovos da Carmo – que Carmo acredita serão o bestseller do restaurante – confecionados com espinafres, cogumelos, abacate, cebola caramelizada e molho holandês e sementes crocantes (10,50€), as Panquecas de Aveia com granola caseira, banana e manteiga de amendoim (9€), o famoso Banana Bread (2€ / fatia) ou o Brunch All Day composto por um sumo, um early bird, panquecas clássicas ou ovos mexidos/estrelados com torrada e café por 20€.Já nas bebidas, o destaque vai para os sumos naturais Green Medicine (espinafres, limão, salsa, gengibre, pepino), Love YOU (beterraba, aipo e abóbora) e Sunshine Lover (laranja, manga e limão) por 4€ cada. Todos os pratos da carta estão disponíveis no horário das 8:30 às 19:00. “Se alguém pedir um caril às 9:00, irá ter. Da mesma forma, se alguém quiser almoçar papas de aveia, também é possível. Esta é uma das nossas características: temos uma carta bastante versátil e abrange qualquer ‘desejo’ e a qualquer hora”, reforça Carmo.

O Carmo Restaurant é um espaço para toda a família, com uma área exterior onde as crianças podem brincar à vontade, cuidadosamente decorado, com um painel néon de um olho grego – ‘imagem de marca’ de Carmo, que afasta as más energias e os maus olhados – e que oferece as mais variadas opções para pequenos-almoços, almoços e lanches. Está situado na Rua do Estorninho, Loja I/J, junto à Zona Comercial da Quinta da Bicuda, em Cascais, tem capacidade para 50 lugares sentados e estará aberto das 8:30 às 19:00, todos os dias.