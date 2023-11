Party é o novo modelo de botas texanas que acaba de se juntar à coleção Glitter Boots criada em 2021 por Carina Caldeira em parceria com a ESC Store.

A pensar nos eventos natalícios que aumentam nesta época do ano, a apresentadora de televisão e a marca de calçado desenharam um modelo mais clássico mas ganha um toque festivo e trendy ao incorporar glitter dourado na biqueira e parte traseira.

“Após o sucesso contante que temos alcançado, a exigência é cada vez maior. Mais uma vez, confio totalmente nos profissionais da ESC Store, que materializam os meus desejos. Todas as refletem a minha personalidade, com cor, brilho, alegria, irreverência e mantêm a minha assinatura Glitter up your life”, revela a apresentora de televisão em comunicado.

Fabricadas em pele preta e com materiais 100% portugueses, contam com um salto de seis centímetros e prometem não passar despercebidas onde quer que vá.

As Party Glitter Boots estão à venda por 130€ nas nas lojas físicas e online.