A GAP apresenta, esta primavera, uma campanha revolucionária onde o poder individual adquire um papel fundamental.

Desta forma, a marca americana reuniu um elenco de pessoas de grande influência dos Estados Unidos, que irradiam alegria e liberdade, ao proclamarem a melhor versão de si mesmos, ou seja, o seu "verdadeiro eu".

Para além de serem oriundos dos quatro cantos do mundo, estes protagonistas têm-se definido como um grupo de "diferentes experiências e verdades distintas, unidas pela comunidade e auto-expressão". O protagonista desta campanha é Dapper Dann, um conceituado designer de Harlem.

"Esta campanha é um reflexo honesto dos indivíduos que dão forma à cultura, que abraçam os seus próprios caminhos, não aqueles que, por história ou tradição, lhes tenham sido concedidos, mas aqueles que eles próprios, como indivíduos, sentiram e perseguiram. A campanha tem procurado evidenciar estes criadores, que são vistos como pioneiros de um mundo mais inclusivo e que colocam o seu próprio selo de distinção ao estilo americano", declara Mary Alderete, diretora de marketing global da GAP

O SELO AMERICANO TOMA CONTA DO STREETSYLE EM PORTUGAL

Através de diferentes formas e das mais diversas correntes, os artistas expressam a força da individualidade e o poder da liberdade de expressão através do vestuário GAP, ao vestirem clássicos que, nesta estação, e, mais que nunca, se apoderaram do streetstyle em Portugal.

Exemplo claro disso são as calças cáqui em todas as suas versões (calções, perna larga, à boca de sino), calças de ganga dos anos 90, camisolas varsity (de high school), sweatshirts vintage, parkas oversized, camisas de popelina, t-shirts básicas com um fundo neutro e toques de cor, que transmitem um otimismo radiante.

Além disso, as calças de ganga e as calças caquis da GAP são fabricadas com a fórmula WashWell, um programa de 20% de poupança de água.

A campanha, criada por Len Peltier, Director Criativo Global da GAP, e ilustrada pela famosa fotógrafa de moda Zoey Grossman, apresenta ativistas que defendem a justiça social, o ambientalismo, os direitos das mulheres, entre muitos outros valores.

Estes indivíduos, através da GAP, estão a quebrar estigmas, a forjar novas liberdades pessoais e a promover mudanças para um mundo mais progressista.