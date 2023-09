No mês de agosto a Call Me Gorgeous ganhou uma nova dimensão ao saltar, literalmente, do digital diretamente para as ruas de Lisboa. Localizada na loja 8 da galeria LAPA 71, a marca de acessórios criada por Luís Borges tem agora o seu primeiro espaço físico na capital com uma decoração à medida.

“Queria comemorar os dois anos da Call Me Gorgeous de uma forma surpreendente", refere o modelo e empresário em comunicado sobre esta nova etapa da marca fundada por si em 2020. "Esta loja, em cada detalhe, reflete tudo o que é o universo Call Me Gorgeous, uma explosão de cor cheia de personalidade.”

Todos aqueles que visitarem a loja vão ser recebidos por um letreiro néon cor-de-rosa com o nome da marca sendo que o interior promete não deixar ninguém indiferente devido à sua irreverência. O azul klein é a cor de destaque dos 60m² deste espaço que está presente no chão e expositores que é complementadoo por elementos decorativos originais, como é o caso de várias bolas de espelho penduradas no teto.

Aqui é possível conhecer ao vivo e a cores as diferentes coleções da marca portuguesa e ainda experimentar alguns dos seus best sellers. “Os planos para a Call Me Gorgeous é que cresça e, para uma marca de acessórios, é fulcral ter um espaço físico para que os nossos clientes, amigos e embaixadores possam conhecer os produtos e experienciar ainda mais a marca", adianta em comunicado o diretor criativo.

A Call Me Gorgeous está localizada na Rua Garcia de Orta 71C em Lisboa e pode ser visitada de segunda à sexta entre as 10h00 e as 19h00.