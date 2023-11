Os best-sellers da marca estão de volta com uma reposição de stock de diversas linhas de botas, desde as intemporais Heriet às excêntricas Jazz Up. Se gosta mais de se ver com botins, ou se prefere botas de cano alto, a marca oferece várias opções para que possa enfrentar a estação mais fria de forma confortável e elegante.

Desenhados para todos os gostos e ocasiões, e com uma vibe mais desportiva, o modelo Possession, considerado o “favorito dos portugueses” segundo a marca, também recebeu um reforço de tamanhos e unidades.

Do calçado do dia a dia ao mais festivo, dos brilhos, tachas e camurça, aos acabamentos polares, veja os modelos com que mais se identifica e aproveite os descontos, até 50%, em artigos selecionados da coleção outono/inverno 2023. Pode adquirir os artigos na loja online ou nas lojas da marca no Norte Shopping, Centro Comercial Vasco da Gama e Avenida da Liberdade. As promoções começam dia 27 de novembro e terminam a 31 de dezembro.