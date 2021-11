A Black Friday está quase a chegar e a Sanjo vai ter descontos imperdíveis! Entre 24 e 28 de novembro, a marca portuguesa vai estar com promoções até 50% e são muitas as opções por onde escolher.

Para quem gosta de cor e de arriscar, as versões tricolores da nova coleção Timeless Resistence ou as clássicas K100 e K200 com apontamentos denim são a aposta perfeita.

Sanjo K200 créditos: Sanjo

Existem, também, várias opções mais versáteis, mas sempre distintas, como as Sanjo Bombazine em taupe, cru ou preto. Por outro lado, os modelos K100 ou K200 em preto ou branco prometem complementar qualquer look.

A juntar aos descontos praticados, a marca vai ter uma oferta especial para as primeiras 100 pessoas a efetuar uma compra. A pensar nas prendas de Natal, as trocas vão ser alargadas até 45 dias, para que possam ser feitas após a época festiva.

A promoção é válida online em sanjo.pt, entre 24 e 28 de novembro.