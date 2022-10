Com boné, calças de couro, casaco preta com muitos bolsos e tênis grandes, a estrela americana e amiga do estilista georgiano da Balenciaga, Demna, abriu o desfile na periferia de Paris, longe da pompa da Semana de Moda francesa capital.

A sua ex-parceira e musa da Balenciaga, Kim Kardashian, estava na primeira fila do desfile sombrio e perturbador, ornamentado com um conjunto de prédios com um forte cheiro a lama.

As modelos tiveram de atravessar a passarela enlameada de saltos altos. Os seus vestidos rosa, branco ou preto, com glitter e transparências, contrastavam com as cores sombrias do conjunto.

"Faça amor, não faça guerra", disse Demna Gvasalia, designer de moda, atualmente diretor criativo da Balenciaga.

"A moda não precisa de história para ser vendida" pois é "uma arte visual", destacou Demna.

"Odeio regras e rótulos", acrescentou o designer, que, no entanto, usa o logotipo da Balenciaga nas suas criações.