Comandada pelo polémico Demna, a Balenciaga mistura estilos ao máximo, às vezes desfilando fora de temporada e outras procurando alianças com celebridades excêntricas.

Para o outono/inverno, a marca propôs roupas extra grandes. Também houve cintos jeans em profusão afivelados sobre o corpo da modelo, formando uma espécie de vestido, poncho com listras horizontais, camiseta estampada no estilo heavy metal e camisa xadrez no estilo lenhador.

“Esta coleção 'couture' é uma homenagem aos códigos da contracultura”, explicou Demna.

A peça final foi um vestido efémero, como uma bola de tecido amassado, feito de 47 metros de nylon preto, “que só vai durar o tempo do espetáculo", ressaltou.

Katy Perry e as atrizes Naomi Watts, Nicole Kidman e Isabelle Huppert foram algumas das celebridades que assistiram ao desfile.