Entre 8 e 10 de março, os fãs da Christian Dior que viverem em território norte-americano vão poder visitar um lugar muito especial criado pela maison francesa: a Miss Dior Avenue.

Localizado na 8626 Melrose Avenue, em Los Angeles, este é um espaço que oferece "uma experiência pop-up e de retail única criada como forma de celebrar a icónica fragrância da maison, e o novo Miss Dior Parfum criado por Francis Kurkdjian, diretor criativo deste segmento", explica a marca em comunicado.

"Ao entrarem, os visitantes são transportados para a Miss Dior Avenue, um cruzamento movimentado da década de 1960, Los Angeles, e do eterno espírito jovial da Miss Dior", adianta sobre este projeto imersivo que funcionará mediante marcação.

Neste universo vai ser possível conhecer quatro espaços criados específicamente para o efeito. Por exemplo, na perfumaria pode conhecer a história do novo Miss Dior e ter acesso a produtos exclusivos, no café tomar um refresco de assinatura, e no cinema ver, no grande ecrã, a nova campanha protagonizada por Natalie Portman.

A florista é outra das boutiques pop-up - com detalhes e letreiros cor de rosa - onde poderá ainda embarcar numa "viagem psicadélica pelo espaço imersivo, em homenagem à adoração pelas flores que Christian Dior partilhava com a sua irmã Catherine, que deu nome ao perfume."

Recorde-se que o Miss Dior é uma das fragâncias mais icónicas da marca, lançada em 1947, por Christian Dior.

Para mais informações, clique aqui.