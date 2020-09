Ana de Armas é uma estrela em ascensão em Hollywood. Recentemente foi nomeada para um Globo de Ouro pelo seu papel em "Knives Out" (onde também entra Daniel Craig), e brevemente vamos poder vê-la no próximo filme de James Bond, "No Time to Die".

E também é a protagonista desta campanha realizada pela Natural Diamond Council, que pela primeira vez tem como cara da campanha uma celebridade.

O Natural Diamond Council representa sete dos maiores produtores de diamantes do mundo, todos os quais devem seguir os códigos de ética do Grupo, com ênfase nas práticas de mineração conscientes e sustentáveis e no apoio às mulheres e famílias nas comunidades de mineração de diamantes. O portal "Only Natural Diamonds" serve como uma janela de descoberta para este universo de diamantes naturais.

A campanha - fotografada no litoral de Portugal - foi lançada no dia 20 de setembro de 2020, durante os primeiros Emmy Awards virtuais.

Ana de Armas foi escolhida pela instituição porque representa "modernidade e uma geração ascendente e de pensamento livre".

"Ter a oportunidade de viajar (com segurança e com todos os cuidados de saúde) para uma cidade tão bonita em Portugal foi incrível. As pessoas do litoral de Portugal foram muito acolhedoras e gentis, e as praias eram como pinturas", afirmou a atriz numa entrevista exclusiva para o site Natural Diamond Council.

O filme de 30 segundos da campanha será complementado por uma série de segmentos de vídeo mais curtos, destacando os vários relacionamentos retratados no vídeo.

A atriz é vista em ambientes descontraídos ao ar livre com amigos, com um dos pais e com um parceiro, mostrando que os diamantes não são apenas para serem usados em momentos românticos, mas nas mais diversas ocasiões. E, claro, tendo sempre como pano de fundo as belas paisagens da costa portuguesa.