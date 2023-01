A coleção Triaction tem estado em constante evolução. A ideia passa por fornecer uma gama de roupa de desporto que satisfaça as necessidades físicas e emocionais das mulheres, para que estas se sintam no seu melhor. Nesta coleção pode encontrar suporte, conforto e estilo de uma forma individual.

Para a estação que se aproxima estação predominam os tons fortes e alegres que podem funcionar como impulso energético para a atividade de verão, através de modelos cativantes. A equipa de design da Triumph concebeu cuidadosamente esta gama para que possa ser facilmente combinada com a coleção de lingerie desta estação, permitindo que as mulheres desenvolvam ainda mais o seu estilo pessoal.

A coleção Triaction integra o expertise da Triumph no que toca ao ajuste e ao suporte de forma a criar soutiens de desporto apelativos e que ofereçam uma performance que permita às mulheres moverem-se e serem ativas de uma forma pessoal e que demonstre o seu estilo, com um dos melhores controlos de estabilidade que há no mercado através de três peças.

Cardio Cloud, Cardio Cloud Minimiser e Energy Lite, respectivamente, têm um PVP de 58€.

Cardio Cloud

Trata-se de um conceito inovador que oferece máxima leveza e suporte graças à inovação Cloud-Tech, uma combinação de espaços mais leves, tecidos respiráveis e suaves. Disponível em Mint Green.

Cardio Cloud Minimiser

Oferece leveza e suporte e, em simultâneo, reduz visualmente um tamanho de copa. Disponível até à H e na nova cor da estação, Passion Orange.

Energy Lite

A tecnologia de segunda pele e a construção do soutien Energy Lite sem aros oferecem suavidade e suporte inigualáveis. Nesta estacão, está disponível nas cores Orchid e Sky Blue.

Os PVP destes três soutiens é de 58€.

Para complementar a gama de soutiens e uma das novidades desta estação, a Triumph apresenta os High Waist Bike Shorts (PVP 40€), na cor Flame e as Ready to Wear 7/8 leggings (PVP 50€) em Mint Green. Feitos a partir de tecido respirável de alta performance, mantêm a humidade longe da pele e oferecem também um suporte reforçado na zona do abdómen através de uma malha.

Desenhados para estilos de vida ativos, estes modelos podem ser conjugados e combinados com a linha de soutiens de desporto da marca ou com uma oversized sweater.