Desde que chegou às redes sociais, Dove Summer Revived viralizou de forma orgânica entre os criadores de conteúdo, por permitir um bronze gradual, natural, sem manchas e oferecer 72 horas de hidratação, lê-se no comunicado.

"Fiquei zero laranja", partilha a TikToker Mariana Castro sobre o produto. Já a TikToker Ana Ribeiro refere que este será o seu "lifesaver" (salva vidas).

De acordo com a marca, a especificidade do produto passa por proporcionar um resultado natural, textura e fórmula que facilitam a aplicação uniforme do produto sem luvas e sem manchar a pele.

Agora, e devido ao feedback positivo que o produto está a receber, a marca vai lançar, em julho, a edição Summer Revived Rosto, para ser aplicada na zona do rosto e no decote. O seu formato de creme distingue-se das atuais propostas de autobronzeadores de rosto, em gotas ou toalhitas, pela hidratação e fácil aplicação de modo a evitar manchas.

O Summer Revived está disponível em duas tonalidades (light to medium e medium to dark) e é composto por extrato de aloe vera e uma mistura de 25% de glicerina de origem natural, vitamina C e Niacinamida.

Para melhores resultados, é recomendada a utilização continuada da loção autobronzeadora. Para tal, basta massajar uniformemente o Summer Revived sob a pele limpa e seca e no final lavar bem as mãos. Em caso de exposição solar, deve ser aplicado separadamente um protetor solar. Além disso, assim como todos os produtos Dove, este creme autobronzeador não é testado em animais.

O Dove Summer Revived tem um PVP recomendado de 7,99€.