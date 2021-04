A Taking Shape, (takingshape.com) loja de roupas plus size para mulheres curvilíneas, lançou uma campanha de bem-estar em relação ao roupeiro para ajudar mulheres no Reino Unido a deixar de lado as roupas que já não usam, organizar as suas vidas deitando fora o que não as fazem felizes e criar um roupeiro que as façam sentir fabulosas.

A campanha vem na sequência de um estudo com 2.000 mulheres britânicas, no qual 52% disseram que os seus guarda-roupas causam ansiedade. Os principais motivos citados para esta ansiedade foram roupeiros desordenados e desorganizados, roupas que não serviam mais e tentar ser mais sustentável nas suas escolhas de moda.

A grande maioria, 73% das mulheres entrevistadas, mantém roupas que não servem mais, embora mais de 50% admitam que não vão caber nelas novamente. A consultora KonMari Gold e especialista em organização, Sue Spencer, comentou: “Abrir os nossos roupeiros é uma das primeiras coisas que fazemos todas as manhãs, por isso é importante que seja uma experiência positiva - todos queremos começar bem o dia. Armários desordenados tornam difícil escolher o que vestir, queremos ver uma grade cheia de roupas que amamos, em vez de lutar para encontrar algo para vestir. Tire tudo do caminho e aprecie as roupas que usa regularmente!".

As mulheres em Liverpool e Glasgow foram as mais propensas a agarrar-se a roupas velhas, com 80% a admitir que tinha pelo menos uma peça que não servia mais pendurada no seu roupeiro. No extremo oposto da escala, as residentes de Belfast e Leeds foram as mais felizes em abrir mão, com pouco menos de 40%.

Curiosamente, as mulheres que estavam num relacionamento tinham cerca de 20% mais probabilidade de guardar roupas que já não serviam do que as mulheres solteiras, e as mulheres de 35 a 54 anos tinham duas vezes mais probabilidade de o fazer do que aquelas com menos de 35 ou mais de 55 anos.

O estudo também revelou que, em média, as mulheres fazem apenas 30% de rotatividade pelas roupas que têm no roupeiro, com o restante a ficar pendurado durante meses ou anos sem usar.