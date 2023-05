Como defines a importância da rotina de cuidado de cabelo para a autoestima?

No meu caso, o cabelo esteve sempre diretamente ligado à autoestima. Quando era adolescente odiava o meu cabelo, queria tê-lo liso como algumas amigas, e como não era, sentia-me mal comigo mesma. Não me achava bonita porque não estava dentro do padrão de beleza estabelecido. Até que finalmente abri os horizontes e decidi aceitar aquilo que tinha. Nesse momento passei a ter muito mais cuidado, especialmente no que toca à hidratação.

Quais são os principais benefícios que vês em ti ao cuidar do cabelo?

Ao ver o meu cabelo bonito e cuidado sinto-me muito mais poderosa e sofisticada.

Como defines a tua rotina de cuidado de cabelo e quais os produtos que recomendas?

A minha rotina tem muitos passos, embora não seja diária. Lavo com um shampôo e condicionador indicados para o meu tipo de cabelo, desembaraço o cabelo e após o duche aplico um leave in e um texturizante. Uma vez por semana aplico uma máscara hidratante, em casa, e pelo menos uma vez por mês vou ao cabeleireiro e faço uma nutrição mais profunda.

créditos: Divulgação

Como lidas com a pressão social em relação a "cabelos perfeitos" e quais as expectativas irreais que as pessoas têm em relação aos cuidados com o cabelo?

Há quem confunda ter o cabelo hidratado e bonito com ter o cabelo sempre arranjado e com os caracóis perfeitos. No meu caso, aprendi que uma coisa não tem nada a ver com a outra e não cedo a essas pressões. Há dias em que está menos encaracolado e com uma textura mais "encarapinhada" e não é por isso que gosto menos dele. Essas expectativas irreais pesam sobretudo em pessoas que não têm o cabelo liso.

Que conselhos darias para encorajar alguém a praticar uma rotina de cuidado de cabelo regular e manter uma atitude positiva em relação aos resultados?

Definam um plano que funciona para vocês e que não leve demasiado tempo a fazer. As rotinas de cabelo devem ser práticas e rápidas para quem tem uma vida agitada.

O que é autocuidado para ti?

Tudo o que me tire da minha rotina e que me "obrigue" a focar-me em mim ou simplesmente a parar e fazer coisas que gosto.

Que outros gestos de autocuidado tens que recomendes a outra pessoa?

Faço yoga com uns vídeos que vejo no Youtube, leio e faço caminhadas.