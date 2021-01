Alive & Amplified capta o espírito da música através de tons brilhantes, tons pop e, é claro, "abraçando" os sons das cores.

Esta coleção é preenchida com cores exuberantes e atraentes, perfeitas para dar nas vistas este verão.

Para as mais ousadas, foram criados os tons "Hit 'Em With A High Note", em coral, e "Too Much Sax", um creme rosa, "All About The Sound", um creme verde-azulado brilhante e "Strike A Chord", um creme laranja brilhante.

Para as mais aventureiras, os tons "Got That Funk", um verde limão ou "Light Up The Stage", um amarelo, são as escolhas perfeitas.

A coleção de vernizes Alive & Amplified estará disponível a partir de maio de 2021, em lojas especializadas.