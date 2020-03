Agarre que é pechincha: Secador de cabelo com desconto superior a 50%

A mecânica é simples: todas as quintas-feiras o Intermarché vai lançar um produto surpresa com um preço incrivelmente baixo que fica disponível em loja até quarta-feira, dia 11 de março, salvo rutura de stock.

Esta quinta-feira os portugueses podem adquirir um secador de cabelo AEG de 2300w, que por norma custa mais do dobro e vai estar disponível por 14,99€.

créditos: AEG

“Estamos muito empenhados em imprimir uma dinâmica comercial agressiva que não deixe dúvidas de que temos a melhor relação preço/qualidade do mercado. Para isso foi desenvolvido um calendário de produtos bombásticos que são apresentados todas as quintas-feiras aos nossos clientes a preços surpreendentemente baixos. Acreditamos que esta iniciativa será muito bem recebida por todos, já que os descontos começam nos 50% e a escolha de produtos contempla diferentes perfis de clientes,” explica Martinho Lopes, administrador do grupo.

Os descontos mais baixos começam nos 50%, sendo que todos os produtos vão estar à venda nas 250 lojas de norte a sul do país.