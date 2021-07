Para a coleção de outono/inverno deste ano, a adidas Originals reinventou novamente a silhueta icónica do modelo Forum, desta vez em homenagem aos líderes culturais que estão a redefinir o estilo do amanhã. Redesenhada para a geração atual que está sempre aberta a todas as possibilidades, a mais recente coleção combina uma estética simples e inata com o espírito irreverente de quem não tem receio de explorar novas ideias.

Desde a década em que o modelo Forum se estreou em campo, desempenhou um papel fundamental na formação de culturas como um ícone de estilo, sendo continuamente utilizado por aqueles que não têm medo do desconhecido. Com as suas raízes no basquetebol, a silhueta atual representa um convite aberto à estética da autoexpressão – destacando-se nos pés de artistas, músicos, designers, entre outros.

A campanha global do Forum terá como protagonistas os artistas britânicos Slowthai e Beabadoobee e contará com outros embaixadores da marca em vários países. Inspirados no modelo original da década 1980, os novos modelos foram redesenhados em três versões:

O Forum Exhibit Low (com uma silhueta de perfil baixo, combinados com uma correia de velcro removível, parte superior em couro branco e com detalhes em encarnado e azul marinho, bem como a sola de borracha em branco), o Forum Exhibit Mid (com uma silhueta de corte médio, disponível na cor azul pastel, com um sistema cruzado com ponto de apoio e correia removível no tornozelo, para apoio adicional) e o Forum Low (com um conjunto de cores em branco, azul-marinho, encarnado e amarelo, o pormenor clássico da rede Dellinger de nylon dá o toque final).

Para marcar o lançamento da coleção, a adidas Originals associou-se exclusivamente ao Snapchat para oferecer ao Bitmoji representações da silhueta icónica, permitindo aos utilizadores atualizar o seu avatar correspondendo ao seu visual.

O clássico modelo na cor branco e azul poderá ser encontrado online e em lojas selecionadas, enquanto os restantes só estarão disponíveis a partir de 16 de julho.