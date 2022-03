Pensado para mulheres que vivem o verão de dentro para fora — intensas, contagiantes e iluminadas — o Spring/Summer 22 da marca portuguesa vai invadir o dia a dia de cada uma, como um espectro de luz iridescente.

Influenciada pelos arco íris dos dias de sol ainda húmidos, tão frequentes na primavera, a paleta de cores escolhida conta com vibrantes e divertidos contrastes e dá personalidade e modernidade visual aos looks da coleção, que prometem não passar despercebidos.

Os padrões utilizados são inspirados nos efeitos visuais de um caleidoscópio, uma ilusão de ótica que resulta em contrastes de cores berrantes e efeitos espelhados de formas geometricamente coloridas.

Além disso, os total looks em denim e bordado inglês, surgem como principal must-have da estação e atribuem um toque mais sofisticado e delicado aos conjuntos mais "street".

As silhuetas mantêm-se femininas e elegantes, com propostas de mangas volumosas e cintura definida a predominar na maioria dos conjuntos. As peças soltas e oversize não podiam faltar e continuam a ser a melhor opção para os dias quentes: práticas e versáteis adaptam-se facilmente à maioria das ocasiões.

Os modelos em ecopele e vinil estruturam peças irreverentes em harmonia com a leveza de matérias primas como o cetim e algodão. Também os tecidos acolchoados permanecem, desta vez, numa abordagem mais fresca e comfy.

Divertida, dinâmica, jovem, confortável e simultaneamente muito sofisticada, assim floresce a primavera 2022 da Foursoul.