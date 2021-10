Luís Buchinho regressou à ModaLisboa com a sua coleção "Another hope feeds another dream". Nesta coleção é feita uma ode ao otimismo, à sedução e à feminilidade. Tons sorvete juntam-se a preto e branco para um efeito elegante e gráfico e matérias com texturas visuais inusitadas são conseguidas através de plissados, enrugados e cortes laser.

Veja as propostas do designer: