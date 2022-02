A Furla Bloom Bag é uma mala forte e resiliente, dobrável, flexível, leve e de papel. Toda ela é feita de materiais biodegradáveis e a corrente de ombro feita em acrílico reciclado.

É fabricada inteiramente em Itália, pela mão dos melhores artesãos italianos, e sem o uso de produtos químicos nocivos ou tóxicos para o meio ambiente e saúde humana.

Inspirada no Origami, a antiga arte japonesa de dobrar papel para criar uma paisagem emocional. A tradição mais antiga do origami é o Tsuru, uma representação do pássaro japonês. Complexa na sua simplicidade, revela a sua natureza lentamente, em camadas. Bonita e funcional ao mesmo tempo.

Furla Bloom Bag créditos: Furla

A sustentabilidade da Furla Bloom Bag

A Furla Bloom Bag é toda ela sustentável e de papel feito com materiais orgânicos, biodegradáveis em condições controladas de compostagem e livre de substâncias derivadas do petróleo.

O principal componente do material é a polpa de madeira proveniente de florestas manejadas de forma responsável e com certificação FSC (Forest Stewardship Council).