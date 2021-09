The Bucket Bag é a mais recente novidade da Josefinas: a sua interpretação de um modelo intemporal de mala, inspirado no quotidiano da mulher contemporânea.

Disponível em três cores – preto, vermelho e verde menta – a nova proposta da marca de luxo celebra a individualidade de cada mulher e o savoir-faire de artesãs nacionais.

Depois de, em 2020, a Josefinas ter lançado uma coleção de duas malas inspiradas em Carolina Beatriz Ângelo, a primeira mulher a votar em Portugal, a marca de luxo apresenta The Bucket Bag, uma mala desenhada a pensar na mulher contemporânea e nos diferentes papéis que ela abraça. The Classic (preto), The Lover (vermelho) e The Hiker (verde menta) são as três mais recentes novidades da insígnia portuguesa.

“A identidade de uma mulher não se limita aos papéis que ela desempenha nas suas rotinas.”– afirma Diana Rocha, responsável pela equipa de design. “Através desta coleção, pretendemos celebrar a individualidade feminina e sua autenticidade.” – continua.

“O resultado final conjuga as linhas simples e intemporais do modelo com a atenção ao detalhe e os materiais mais nobres.” – termina Diana.

Em pele genuína e com interior em camurça, The Classic, The Lover e The Hiker são produzidas à mão, por artesãs portuguesas, especialmente para cada encomenda.

A bucket bag da Josefinas já se encontra disponível no site da marca.