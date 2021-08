O nº4A da Rua Nova Trindade é a morada da primeira loja em Lisboa da JAK. A marca portuguesa de sneakers unissexo, clássicos e minimalistas que tem conquistado o mundo desde 2014, passa agora a estar aberta ao público no centro da cidade que a viu nascer.

Tal como na do Porto, aberta desde 2019, a primeira loja de rua da JAK na capital conta com um projeto do arquiteto Tiago Silva Dias, que se inspirou nos próprios JAK para fazer ambos os espaços.

Materiais de excelência, linhas minimalistas, porém rigorosas, contrastes cromáticos fortes: tudo isto faz parte do exercício de simbiose entre a identidade, forma e valores dos ténis e os locais de exposição.

Calçado consciente, intemporal, de elevada qualidade

Conceber calçado consciente, intemporal, de elevada qualidade e durabilidade foi desde o início o objetivo primordial da marca, que apostou sempre na produção sustentável, com base na utilização de recursos naturais que respeitam o meio ambiente e no fabrico artesanal 100% nacional, em fábricas familiares do norte de Portugal.

Os JAK são, portanto, sneakers que têm por base os valores da slow-fashion e que surgem do exercício de repensar a essência da simplicidade – tanto no consumo, como no produto. Que aliam qualidade, conforto, design e preço justo.

Resumindo, são ténis que se focam no que é essencial, e que, dessa forma, se tornam essenciais.