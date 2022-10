Diretamente dos livros de ilustração botânica em linho e algodão, “Iris Graminea” é o mote da coleção de NOPIN.

Esta representa uma coleção onde predominam as cores fortes e contrastes, os folhos plissados com alusão à tulipa, as camadas de tecidos, transparências, rendas, flores feitas à mão, etc…

O estampado da coleção é uma composição da designer, onde utilizou uma ilustração da flor Iris Graminea e desenvolveu um padrão com alusão a uma folha de um livro de rascunho botânico.