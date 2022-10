Miguel Flor Archives é um momento de celebração: 20 anos desde a última apresentação Miguel Flor na ModaLisboa, 30 anos desde a sua formação em Design de Moda, e exatamente 50 anos desde o seu nascimento.

A partilha deste arquivo surge da vontade que Flor tem de dar a conhecer às novas gerações o espólio correspondente a cerca de dez anos da marca Miguel Flor e de fazer exercitar a memória daqueles que assistiram às várias apresentações, dos que vestiram ou ainda vestem peças realizadas durante esse período.

A apresentação de Miguel Flor Archives é realizada em colaboração com os Designers João Melo Costa e Filipe Augusto, cuja interpretação de styling realça e reflete a intemporalidade das peças de vestuário expostas.

Apresentações das coleções até domingo

No sábado, serão reveladas as coleções de Filipe Augusto, Luís Buchinho, Buzina, Kolovrat, Carlos Gil, Ricardo Andrez, Luís Carvalho e Call Me Gorgeous by Luís Borges.

Para domingo estão agendados os desfiles, além de João Magalhães, de Nuno Gama, Duarte, Ivan Hunga Garcia, Valentim Quaresma, Salsa Jeans X Luís Carvalho, Nuno Baltazar, Dino Alves e Gonçalo Peixoto. Nesta edição as apresentações acontecem todas exclusivamente em modo presencial, mas serão transmitidas em ‘streaming’.

Embora os desfiles sejam acessíveis apenas por convite, há uma programação paralela acessível ao público em geral, que inclui, além das “Fast Talks”, exposições, performances e uma ‘pop-up store’ (loja temporária, em português) de ‘designers’ nacionais. As exposições, performances e a ‘pop-up store’ podem ser visitadas entre sexta-feira e domingo.

Mais informações sobre a 59.ª edição da ModaLisboa estão disponíveis em www.modalisboa.pt. A ModaLisboa é organizada pela Associação ModaLisboa em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa.

Com Lusa