Miguel Vieira, que recentemente participou na Semana da Moda de Milão, propõe as “Cores do dia”. A coleção assim intitulada parte da ideia de uma “agenda preenchida” com vários cenários, cada um com cores e silhuetas próprias. Seda, lã 100%, lã super 110 e algodão mercerizado são alguns dos materiais que dão forma às novas peças em tons de framboesa; azul lunar; verde mar; azul safira;beringela; azul regata; orquídea; preto caviar; e branco trufa.

Veja as imagens da coleção: