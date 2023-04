A coleção Mondrian da Terzihan pode ser a prenda ideal para o Dia da Mãe

A coleção de alta joalheria Mondrian da Terzihan é composta por anéis e colares feitos em ouro branco de 18 quilates com diamantes, rubis, safiras e esmeraldas. Cada peça tem uma sequência diferente com uma combinação única de pedras que pode ser o presente especial para a Mãe.

créditos: Divulgação

O nome da coleção é uma ode ao pintor Piet Mondriane e às suas pinturas. Um pintor neerlandês modernista, que criou o movimento artístico neoplasticismo.

Cada peça da coleção Mondrian é feita à mão, em Istambul, com os melhores materiais e atenção a cada detalhes, apresentando um padrão e sequência únicos.

Fundada no Grandbazaar, em 1974, a Terzihan reúne técnicas tradicionais de joalharia com um estilo contemporâneo e ousado. Vindos de uma rica herança familiar de sartors imperiais, que remonta a 1800, os designs da Terzihan são atemporais, com o forte uso de cores naturais.

créditos: Divulgação

Desde a sua fundação que cada joia é criada no atelier, em Istambul. Em Portugal, marca vende-se na sua boutique da Avenida da Liberdade 247, em Lisboa.