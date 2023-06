1. Esfoliar

Para lábios suaves e macios, há que esfoliar sempre para remover qualquer pele seca e morta. Faça um esfoliante de açúcar caseiro - misture uma pequena quantidade de açúcar granulado com um pouco de azeite para formar uma pasta.

2. Hidratar

Um bom truque para manter a hidratação dos lábios é a aplicação de um hidratante leve antes de aplicar o seu batom preferido. Isso vai ajudá-la a obter uma base super suave.

3. Aplicar o batom

Para garantir uma aplicação infalível, alinhe primeiro nos lábios com a extremidade do aplicador. Utilizando a ponta do aplicador, comece com um "V" na e trabalhe em direcção aos cantos dos lábios com movimentos suaves.

4. Retirar o excesso

Utilizando um lenço de papel, pressione os lábios para remover qualquer excesso de cor ou brilho.

5. Remover o batom

Para remover o seu batom sem esforço, humedeça um disco de algodão com a Água Micelar e limpe suavemente dos cantos exteriores para o centro. Isto evita a transferência da cor para a pele. Repita até remover toda a cor e termine com um óleo labial para manter os seus lábios hidratados e macios.