Zadig&Voltaire

A Zadig&Voltaire acaba de abrir um novo espaço na Grande Lisboa, mas este não é um espaço qualquer. Trata-se da sua primeira loja outlet em território português.

A famosa marca de luxo francesa com inspiração no universo rock n’ rol escolheu o Freeport Lisboa Fashion Outlet para esta abertura que se vem juntar às duas lojas já existentes em Lisboa e no Porto.

Quem visitar este espaço comercial com 316 metros quadrados em Alcochete poderá descobrir tanto as propostas femininas, masculinas e infantis de vestuário da marca assim como as suas famosas malas.

“É com grande entusiasmo que recebemos a Zadig&Voltaire. Sabendo que é uma marca querida e apreciada pelos portugueses e muito desejada pelos nossos visitantes, acreditamos que será um complemento fantástico à oferta que proporcionamos”, explica Conceição Monteiro, diretora de Leasing da VIA Outlets em Portugal, em comunicado.

Pepco

Se vive em Braga e está de passagem pelo Nova Arcada, não deve deixar de visitar uma das novas aberturas deste espaço, a Pepco.

A marca polaca é conhecida por oferecer uma grande tipologia de produtos a precos acessíveis. Aqui poderá encontrar mais de 80 coleções que compreendem tanto opções de vestuário e acessórios para toda a família assim como artigos para a casa.

“No Nova Arcada trabalhamos diariamente para apresentar uma oferta que vá ao encontro das necessidades dos nossos visitantes e, por isso, que seja cada vez mais atual e diversificada. Sermos o primeiro espaço em toda a Área Metropolitana do Minho a receber uma marca tão conhecida como a pepco é, para nós, um grande motivo de orgulho e de motivação para

continuarmos a conquistar as marcas mais procuradas pelos nossos visitantes”, refere Filipa Lopes, diretora do Nova Arcada, em comunicado.

Localizada no piso 0, a nova loja conta com 550 metros quadrados.

Longchamp

Desde o início de setembro que a loja da Longchamp do centro comercial Colombo, localizado em Lisboa, está de cara lavada.

O branco é a cor dominante deste espaço da marca francesa que, após a renovação, pretende transportar todos os seus visitantes para o interior de um apartamento parisiense.

Uma das grandes novidades é o facto de oferecer uma área lounge, decorada com um sofá de veludo assinado por Pierre Paulina, onde os clientes podem relaxar e descobrir os novos lançamentos da marca.

A loja Longchamp está localizada no Piso 1 da Praça Central.

Façonnable

Qualidade, elegância e tradição. É assim que se pode descrever a Façonnable que tem um novo espaço outlet localizado no Norte do país.

Todos os visitantes do Vila do Conde Porto Fashion Outlet que precisarem de um look completo que conjuge elegância e intemporalidade podem fazê-lo na nova loja da marca francesa.

Ao longo dos 150 metros quadrados deste espaço comercial, especializado em moda masculina, os clientes podem escolher entre opções casuais para o dia a dia como para eventos mais formais.

Swarovski

Se não dispensa um pouco de brilho no seu dia a dia, há um novo espaço dedicado às joias e acessórios que deve descobrir na Grande Lisboa.

A Swarovski acaba de expandir a sua presença em território nacional ao inaugurar uma loja no UBBO Shopping Resort, na Amadora.

Localizada no piso 1, os visitantes poderão descobrir as novidades da marca austríaca fabricadas com os famosos cristais que, de coleção para coleção, adquirem diferentes formatos e tonalidades.

“Continuamos a responder à procura do mercado ibérico de marcas com a qualidade e personalidade forte. A Swarovski é uma marca muito ativa e que apresenta, constantemente, novidades que o público valoriza”, explica o Engenheiro Carlos Sousa, COO da empresa Eternal & Modern, representante da marca em comunicado.