Primor

As apaixonadas pelo mundo da beleza e da maquilhagem que residem no centro do país acabam de receber um novo espaço que certamente irá conquistar os seus corações.

O Alma Shopping, localizado no distrito de Coimbra, foi o local escolhido para receber aquele que é o primeiro espaço da marca espanhola Primor a abrir portas nesta zona do país.

São 437m2 onde poderá encontrar tudo aquilo que precisa de para cuidar de si e da sua família, incluindo uma vasta oferta de perfumes, maquilhagem e cosméticos de diferentes marcas e com preços para diferentes carteiras.

A Primor está localizada no piso 1 do Alma Shopping.

Omnia

Desde o início de dezembro que o GuimarãeShopping, localizado no coração da cidade de Guimarães, adicionou ao seu portefólio de lojas um espaço muito especial: a OMNIA.

Famosa por conseguir juntar as últimas tendências da moda à joalharia tradicional, a marca portuguesa saltou do digital para um espaço físico em Guimarães com 33 metros quadrados onde agora os seus fãs podem descobrir todas as coleções e peças ao vivo e a cores.

"Reconhecida pelo icónico contorno das suas medalhas e por lembrar memórias felizes, a OMNIA apresenta peças cuidadosamente desenhadas e pensadas para transportarem significados, incluindo ainda colares, brincos, pulseiras, anéis e pendentes", refere a marca em comunicado.

Wells

A marca Wells acaba de inaugurar mais um espaço em território nacional. O distrito de Braga foi o local escolhido para esta nova abertura com a marca de beleza e perfumaria que se instalou na baixa da cidade.

Aquilo que a distingue de todos os outros espaços que existem espalhados em território nacional, é que esta loja é a maior do país e destaca-se por oferecer um conceito de perfumaria e beleza.

Ao longo dos dois pisos, os fãs vão poder conhecer as tradicionais ofertas de cosmética, maquilhagem, perfumaria, saúde e bem-estar e ainda duas novidades: um centro de estética e ter acesso a diferentes serviços de ótica.

Os fanáticos por makeup vão ainda encontrar uma zona de cosmética a preços WOW e o WOW!Market, um espaço com acessórios e produtos de beleza desde 1 euro.

Tous

Único e inovador. É assim que a Tous descreve o seu novo corner que está à disposição dos fãs da marca desde o mês de novembro no El Corte Inglés de Gaia.

Com o objetivo de forma a elevar a experiência de compra na zona de joalharia, a empresa espanhola teve a preocupação de criar um espaço onde as suas joias, carteiras e acessórios fossem os principais protagonistas.

"O design clean, moderno e luminoso deste novo conceito de loja aproxima-nos do nosso cliente e permite que as nossas joias e acessórios se tornem aliados da auto-expressão e criatividade", afirma Lubélia Marques, Country Manager da TOUS em Portugal, em comunicado.

O corner Tous tem cerca de 60 m2 e está localizado no piso 0 do El Corte Inglés de Vila Nova de Gaia.