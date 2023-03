1. Lipgloss Juicy Bomb

Este liplgoss com cheiro a fruta é um verdadeiro fenónemo na rede social e em termos de vendas. Disponível em cinco cores, é uma boa opção para quem quer uns lábios repletos de brilho e volume. E a melhor parte é que não cria o tão indesejado efeito colante nos lábios.

"O JUICY BOMB estava completamente esgotado em todo o lado no verão e o hype veio 100% do TikTok. Reconhecemos o potencial do produto para o TikTok e conscientemente desenvolvemos e empurramos a viralidade do batom brilhante", refere Elina Dimitrova em comunicado.

2. Máscara de pestanas I Love Extreme

Se deseja um olhar intenso e cheio de volume em qualquer altura do dia, esta máscara de pestanas é uma boa opção. Esta destaca-se pela sua escova de grandes dimensões e pela sua fórmula com pigmentos ultrapretos que vão proporcionar mais intensidade.

Tal como explica a Gestora de Meios de Comunicação Social Júnior e estratega do TikTok na Essence, o hype que se gerou em torno deste produto não foi algo planeado ela marca mas sim algo que aconteceu naturalmente. Um criador de conteúdos partilhou um vídeo online e este ficou viral da noite para o dia.

3. Pó de banana Brighten Up!

O famoso banana powder vai proporcionar um efeito matificante - seja debaixo dos olhos ou noutras zonas do rosto - ao seu look. Disponível em duas tonalidades e completamente translúcido, vai ajudar a acabar com os brilhos indesejados e a fixar a sua maquilhagem.

E, à semelhança de outros produtos da marca, os efeitos falam por si. "Com a máscara I Love Extreme e o Brighten Up! pó de banana, o efeito wow da máscara ou o efeito matificante do pó podem ser vistos de imediato", disse.