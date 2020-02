São o acessório indispensável que acompanha sempre as tendências. No outono/inverno de 2019/2020, impõe-se o estilo retro numa viagem ao final do século passado, a par dos exuberantes cat eyes e da (r)evolução dos modelos futuristas.

