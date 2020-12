Logo a seguir ao Natal, os preços descem. Com biqueiras pontiagudas ou arredondadas, com saltos rasos ou baixos e/ou com estilo retro, western ou militar, há de tudo para todos os gostos e nos materiais mais variados, como pode comprovar de seguida.

Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever