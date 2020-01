À semelhança de outras correntes estéticas, também elas estão de volta no outono/inverno de 2019/2020 e, em qualquer das versões, desde as de mão às de tiracolo, são muitas as novas propostas de malas e tote bags, como pode comprovar de seguida.

