trend22: maxi summer dresses

São uma das peças que não pode faltar no armário feminino e nesta estação voltam no comprimento maxi, para deixar os seus looks mais leves e fluídos.

Leves, fluídos, coloridos e básicos, os vestidos maxi são ótimas opções para combater as temperaturas altas enquanto se mantém confortável. O fato de serem vestidos versáteis faz com que possa adaptá-los a várias ocasiões, como uma ida à praia ou uma saída à noite, alterando os acessórios e sapatos. Se ainda não tem nenhum vestido destes no seu armário, esta é a altura certa para investir nestas peças e por isso, dê uma vista de olhos nas sugestões que temos para si.