trend22: dê cor e detalhes aos seus brincos

Aposte nos brincos com cor e com detalhes para trazerem irreverência e elegância aos seus looks.

Os acessórios fazem toda a diferença num look, pois conseguem tornar o mais básico em mais formal, ou acrescentar a elegância e irreverência que este precisa. É importante referir que não só o dourado e o prateado são sinónimos de must-have nos brincos e nesta estação pode e deve abusar da cor e dos detalhes. Sendo assim, dê uma vista de olhos nos modelos que destacámos para si agora! Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram