trend21: under the blue

O azul é a cor da tranquilidade e da harmonia, a cor do céu e do mar que nos transmite uma sensação de calma e bem estar. É também uma cor cujos vários tons formam uma paleta tão completa que existe um azul para cada um. Azul bebé, azul real, azul celeste, cobalto, índigo… Existem múltiplas opções, completando as preferências de cada um de nós.

Esta cor é uma das tendências do momento, e pode adotá-la de variadíssimas formas: criar um look integralmente azul ou apenas apostar numa peça de destaque, misturar tons de azul ou arriscar num look monocromático. Experimente brincar com esta cor fria, mas profunda, e acima de tudo, dê-lhe o seu cunho pessoal.

Confira as nossas sugestões de peças em azul.