trend21: troque os coletes curtos pelos compridos

Os looks com colete são uma das grandes tendências da estação. Veja as nossas sugestões.

Se acha os coletes uma peça demasiado clássica ou masculina experimente fazer a troca por um colete comprido. Além de ficar mais elegante, o colete comprido cria uma linha vertical, o que oferece a ilusão de ótica de que a pessoa é mais alta e esguia. Podem ser de vários padrões e ter várias formas e cores. Veja por isso as nossas sugestões e inspire-se: