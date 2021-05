trend21: traga a geometria para os seus looks

Com a chegada do bom tempo é habitual começarmos a ver a emergência de inúmeros padrões nas novas coleções e, este ano fomos surpreendidos com uma novidade. A tendência dos padrões geométricos que, “à boleia” da grande tendência da década de 70, ganhou um novo brilho, tornando-se concorrência para o eterno “padrão-rei” da estação quente, os florais.

Acrescente vida aos seus looks com a cores dos padrões geométricos e surpreenda-se com esta nova trend.