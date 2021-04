Deixe as roupas aborrecidas no fundo da gaveta - está na altura de abraçar a tendência dos fatos completos, com saia, calças ou calções no dia-a-dia. Esqueça a velha ideia de que estes devem ser guardados apenas para ocasiões formais e, torne o seu quotidiano memorável ao usar looks incríveis, independentemente do dia que tem pela frente.

Na realidade, será mesmo necessário uma ocasião especial para se vestir bem e virar cabeças por onde quer que passe? Nem vale a pena hesitar, a resposta é um forte e redondo “Não!”. Todos os dias merecem ser celebrados com outfits cheios de pinta. Como tal, aproveite os dias mais aborrecidos da semana e torne-os nos mais emocionantes, abraçando a tendência dos spring suits!