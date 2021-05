trend21: resgate o padrão vichy

Uma das maiores tendências do verão de 2021, que muito dificilmente passam despercebidas, são as peças com padrões. Esta tendência tem-se provado muito forte e, embora sejam vários os padrões que estão na luz da ribalta, há um padrão em particular que se destaca fortemente. O Vichy tem estado nas bocas do mundo, no que toca a tendências, há bastante tempo – não podendo dizer exatamente que tenha saído de moda nos últimos tempos, mas se até podemos considerar que a sua chama estivesse a apagar ligeiramente, agora volta a arder em força.

Neste verão, onde quer que olhemos, é garantido encontrar alguém cheio de estilo a usar peças, ou até mesmo total look, de Vichy. Não quer ficar de fora? Então conheça as nossas peças favoritas deste padrão.