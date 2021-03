trend21: peças com flores

Estamos oficialmente em contagem decrescente para o equinócio da primavera. A 17 dias da chegada desta estação, a aproximação já se tem feito sentir com as flores a desabrochar pelas ruas, as temperaturas a ficarem mais amenas e o sol a pôr-se mais tarde. Para além destes sinais, a chegada da primavera também se faz notar nas escolhas a nível de vestuário: deixam-se os tons escuros e começamos a ver cores mais alegres e padrões coloridos, e entre eles, o mais clássico da primavera: o floral.

Chega a primavera e os florais surgem por todo o lado, seja em padrões mais pequenos e delicados ou grandes e arrojados estampados, e este ano não é exceção.

Prepare a chegada da nova estação com peças e acessórios com flores. Conheça as nossas sugestões de vestidos, saias e malas com a tendência que combina com primavera.