Se falarmos de tecnologia que se tornou absolutamente essencial no nosso quotidiano, falamos claramente de, entre outros, AirPods ou headphones sem fios. Estes, passaram a ser uma presença assídua nas nossas malas e bolsos e, como tal, também merecem ser decorados para fazer match com os nossos coloridos outfits de verão. Para o fazer, existe uma panóplia de capas com vários materiais, cores e designs, podendo optar por um look super divertido, ou até investindo em capas de designers para conseguir um look muito high end.

Saiba quais são as capas com que pode dar cor à caixa dos seus fiéis companheiros.