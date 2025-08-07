Kelly Clarkson vive um dos momentos mais difíceis da sua vida. O ex-marido, Brandon Blackstock, morreu aos 48 anos, vítima de cancro (melanoma, um tipo de cancro de pele).

A notícia foi confirmada por um representante de Blackstock à revista People. "É com uma enorme tristeza que partilhamos a notícia da morte de Brandon Blackstock", refere o comunicado em questão.

"O Brandon lutou corajosamente com o cancro durante mais de três anos. Morreu em paz e rodeado pela família. Agradecemos pelos vossos pensamentos e orações e pedimos a toda a gente que respeitem a privacidade da família neste momento difícil", completa-se.

Esta quarta-feira, dia 6 de agosto, Clarkson revelou que o antigo companheiro estava doente e que, por isso, decidiu adiar concertos da sua residência em Las Vegas de maneira a passar mais tempo com os filhos, River, de 11 anos, e Remington, de nove.

"Embora normalmente mantenha a minha vida pessoal em privado, o pai dos meus filhos tem estado doente e neste momento preciso de estar completamente presente para eles", notou a cantora num comunicado, pedindo desculpa aos fãs, mostrando-se agradecida pela "generosidade e compreensão" dos mesmos.

Blackstock tinha mais dois filhos, fruto de um anterior casamento, nomeadamente Savannah e Seth. Em 2022 tornou-se avô depois da filha mais velha, Savannah, dar à luz um filho, Lake.

A história de amor (e desamor) de Clarkson e Blackstock

Kelly Clarkson e Brandon Blackstock conheceram-se num ensaio para os Academy of Country Music Awards, em maio de 2006. Na altura, Blackstock ainda era casado com a ex-mulher, Melissa Ashworth.

"Este homem entra e faz toda a gente rir. Eu disse 'vou acabar com ele. Eu sei disso'", afirmou a cantora numa entrevista que deu à revista People em 2013.

Anos depois, os dois retomaram contacto no Super Bowl. Em outubro de 2013 deram o nó. Depois do casamento, Blackstock tornou-se agente da artista.

Em 2020, Kelly iniciou o pedido de divórcio que ficou concluído em 2022. "Acho que a questão do divórcio - principalmente quando é tornado público e as pessoas acham que sabem de tudo - parte mais difícil é que não foi uma decisão tomada da noite para o dia", referiu a personalidade numa entrevista em 2023. "Eu queria que fosse bonito. Queria que fosse incrível. Queria que fosse tudo o que pudesse ser, e às vezes isso simplesmente não acontece", lamentou.